На блокпосту Донетчины в автомобиле правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17148 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 33871 просмотра

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13:46 • 44773 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50476 просмотра

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13:14 • 45940 просмотра

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. 7 гранат и более 500 патронов различного калибра пытался перевезти через мобильный блокпост в Великой Новоселке житель Волынской области. Опасный груз был изъят. Сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Сегодня вечером на автодороге Донецк-Запорожье был остановлен автомобиль под управлением мужчины 1960 года рождения. При проверке салона среди вещей были обнаружены коробки с патронами к автоматическому оружию и пистолету, а также крупнокалиберные в количестве более 500 штук, 7 гранат Ф-1 и РГД 4 взрывателя и 2 мины" - сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Сейчас выясняется происхождение такого количества боеприпасов. Их изъято и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, почти 140 патронов различного калибра, пистолет, гранаты, сигнальные дымовые шашки прятал в своем доме 28-летний житель Покровская.

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