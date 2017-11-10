На блокпосту Донетчины в автомобиле правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов

"Сегодня вечером на автодороге Донецк-Запорожье был остановлен автомобиль под управлением мужчины 1960 года рождения. При проверке салона среди вещей были обнаружены коробки с патронами к автоматическому оружию и пистолету, а также крупнокалиберные в количестве более 500 штук, 7 гранат Ф-1 и РГД 4 взрывателя и 2 мины" - сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Сейчас выясняется происхождение такого количества боеприпасов. Их изъято и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, почти 140 патронов различного калибра, пистолет, гранаты, сигнальные дымовые шашки прятал в своем доме 28-летний житель Покровская.