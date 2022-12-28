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На Білоруській АЕС у квітні сталося опромінення персоналу - ЗМІ

На Білоруській АЕС у квітні сталося опромінення персоналу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 349012 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Білоруській АЕС сталося опромінення персоналу у квітні 2022 року. Інформація про подію не оприлюднювалася. Судячи з відомостей, які має редакція "Єврорадіо", внутрішніми каналами про подію повідомлялося в проміжку від 17 до 29 квітня, передає УНН.

Деталі

За часом з інцидентом збігся "планово-попереджувальний ремонт", на який наприкінці квітня було зупинено перший енергоблок Білоруської АЕС. Планувалося, що він триватиме близько 80 днів, за які буде проведено перше в історії станції перевантаження ядерного палива.

"Однак, попри озвучені плани, реактор був заглушений на півроку - його повернули в електромережі лише 9 листопада. Через “дірки” у системі електронних звернень, що працює в білорусі, до держорганів став доступний вміст кількох тисяч таких звернень. Серед них було знайдено лист, надісланий на адресу БелАЕС від імені ТОВ “НафтаХімДіагностика”. У графі "Адреса електронної пошти заявника" вказано адресу [email protected]. Роман Олегович Філіповець - директор ТОВ "НафтаХімДіагностика. У темі звернення зазначено: "Заява - попередження про опромінення персоналу". А в його тексті сказано, що відео моменту опромінення людей надіслано електронною поштою [email protected]. Це офіційний контактний мейл адміністрації БелАЕС", - повідомляє Єврорадіо.

За інформацієб видання “дірка” закрита – доступ до змісту відправлених до держорганів звернень обмежений. Проте звернення до БелАЕС, про яке йдеться, як і раніше, можна знайти у веб-архіві.

Чим займається "НафтаХімДіагностика"

Компанія спеціалізується на обслуговуванні технологічного обладнання та технологічних установок на небезпечних виробничих об'єктах. Вона працює на всій території білорусі.

Серед видів діяльності, зазначених на сайті "Нафтохімдіагностики", - роботи з технічного діагностування технологічного обладнання, що експлуатується на небезпечних та потенційно небезпечних об'єктах.

"Ми не знайшли прямих зв'язків між Білоруською АЕС та ТОВ “НафтаХімДіагностика”. Проте співробітники компанії справді могли виявити опромінення персоналу на атомній електростанції. На сайті "Нафтохімдіагностики" сказано, що вона в числі іншого обслуговує "Підприємства енергетики республіки білорусь"", - додали в Єврорадіо.

На запит Єврорадіо в інфоцентрі атомної станції не змогли однозначно сказати, було опромінення чи ні.

Єврорадіо зателефонувало до директора “Нафтохімдіагностики” Романа Філіпівця: "Після нашого питання про опромінення він на якийсь час замислився. А потім попросив зв'язатися з ним пізніше. Пізніше він запропонував нам зустрітися "після НР та свят", "докладно всі ці питання розібрати", "погортати папери і все обговорити", - інформує видання.

Що могло статися

Зазначається, що окрім очевидної версії, НП у роботі атомної станції потрібно розглянути й інші.

"Адже зі звернення неясно, про персонал якої організації йдеться. Опромінитися могли не лише співробітники БелАЕС, а й працівники самої “Нафтохімдіагностики”. Наприклад, під час гамма-дефектоскопії", - коментує Єврорадіо ситуацію фізик-ядерник Андрій Ожаровський.

Гамма-дефектоскопія – спосіб пошуку дефектів за допомогою радіоактивного випромінювання. Така діагностика може проводитись на АЕС. А у “Нафтохімдіагностики” є атестація на радіографічну дефектоскопію.

"Або опромінення могло статися під час роботи з нафтовими трубами - на них можливий осад торію та урану. Тобто це не обов'язково пов'язане із роботою АЕС", - додає Ожаровський.

Також поки що незрозуміло, чи пов'язане опромінення з тривалим ремонтом на Білоруській АЕС, підсумувало Єврорадіо.

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