На Белорусской АЭС в апреле произошло облучение персонала – СМИ

Детали

По времени с инцидентом совпал "планово-предупредительный ремонт", на который в конце апреля был остановлен первый энергоблок Белорусской АЭС. Планировалось, что он продлится около 80 дней, за которые будет проведена первая в истории станции перегрузка ядерного топлива.

"Однако, несмотря на озвученные планы, реактор был заглушен на полгода - его вернули в сети только 9 ноября. Через “дыры” в системе электронных обращений, работающей в беларуси, госорганам стало доступно содержание нескольких тысяч таких обращений. Среди них было найдено письмо, отправленное в адрес БелАЭС от имени ООО “НефтьХимДиагностика”. В графе "Адрес электронной почты заявителя" указан адрес [email protected]. Роман Олегович Филиповец - директор ООО "НефтьХимДиагностика. В теме обращения указано: "Заявление - предупреждение об облучении персонала". А в его тексте сказано, что видео момента облучения людей отправлено по электронной почте [email protected]. Это официальный контактный мейл администрации БелАЭС , – сообщает Еврорадио.

По информации издания “дыра” закрыта – доступ к содержанию отправленных в госорганы обращений ограничен. Однако обращение к БелАЭС, о котором идет речь, по-прежнему можно найти в веб-архиве.

Чем занимается "НефтьХимДиагностика"

Компания специализируется на обслуживании технологического оборудования и технологических установок на опасных производственных объектах. Она работает по всей территории беларуси.

Среди видов деятельности, указанных на сайте "Нефтехимдиагностики", - работы по техническому диагностированию технологического оборудования, эксплуатируемого на опасных и потенциально опасных объектах.

"Мы не нашли прямых связей между Белорусской АЭС и ООО “НефтьХимДиагностика”. Однако сотрудники компании действительно могли обнаружить облучение персонала на атомной электростанции. На сайте "Нефтехимдиагностики" сказано, что она в числе прочего обслуживает "Предприятия энергетики республики беларусь", - добавили в Еврорадио.

По запросу Еврорадио в инфоцентре атомной станции не смогли однозначно сказать, было ли облучение или нет.

Еврорадио позвонило директору “Нефтехимдиагностики” Роману Филипповцу: "После нашего вопроса об облучении он на время задумался. А потом попросил связаться с ним позже. Позже он предложил нам встретиться "после НГ и праздников", "подробно все эти вопросы разобрать", "полистать бумаги и все обсудить", - информирует издание.

Что могло произойти

Отмечается, что помимо очевидной версии, ЧП в работе атомной станции следует рассмотреть и другие.

"Ибо из обращения неясно, о персонале какой организации идет речь. Облучиться могли не только сотрудники БелАЭС, но и работники самой “Нефтехимдиагностики”. Например, во время гамма-дефектоскопии", - комментирует Еврорадио ситуацию физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Гамма-дефектоскопия – способ поиска дефектов с помощью радиоактивного излучения. Такая диагностика может проводиться на АЭС. А у “Нефтехимдиагностики” есть аттестация на радиографическую дефектоскопию.

"Или облучение могло произойти во время работы с нефтяными трубами – на них возможен осадок тория и урана. То есть это не обязательно связано с работой АЭС", – добавляет Ожаровский.

Также пока неясно, связано ли облучение с длительным ремонтом на Белорусской АЭС, подытожило Еврорадио.