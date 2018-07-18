На базі відпочинку в Одеській області шукають вибухівку: евакуювали близько 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про замінування бази відпочинку у селищі Затока в Одеській області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"На лінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що в селищі Затока замінована база відпочинку, і вибух відбудеться завтра об 11:00", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули правоохоронці та вибухотехніки. Близько 400 осіб евакуювали. Наразі триває перевірка.
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Нагадаємо, поліція перевіряла інформацію про мінування одного із корпусів Одеського національного медичного університету. Про замінування закладу повідомив анонім. Ця інформація не підтвердилася.