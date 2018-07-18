На базе отдыха в Одесской области ищут взрывчатку: эвакуировали около 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полиция проверяет информацию о минировании базы отдыха в поселке Затока в Одесской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"На линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что в поселке Затока заминирована база отдыха, и взрыв произойдет завтра в 11:00", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники. Около 400 человек эвакуировали. Сейчас проводится проверка.
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Напомним, полиция проверяла информацию о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета. О минировании заведения сообщил аноним. Эта информация не подтвердилась.