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На Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів - Євлаш

На Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів - Євлаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Минулої доби військами Сил оборони на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках було знищено 214 окопантів і 18 зразків озброєння. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.

Цитата

“На Лимансько-Куп’янському напрямку зафіксовано 601 обстріл позицій ЗСУ, 13 разів ворог використовував авіацію — Су-25, Су-35 та Ка-52. Відбулося 8 ударів дронів противника по позиціях Сил оборони, було відбито 25 атак — 10 на Куп’янському напрямку та 15 на Лиманському”, — , - повідомив речник.

За його словами, противник не полишає спроби прорвати нашу оборону, проте безуспішно.

“В ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів, також знищено 18 зразків озброєння та військової техніки, серед яких 4 танки — 2 танки Т-80 та ще Т-72, сім ББМ”, — додав Євлаш.

Також було знищено артустановки "Акація", гармати Д-20, Д-30 і ворожі вантажівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по росіянах — Генштаб

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