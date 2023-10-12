На Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За прошедшие сутки войсками Сил обороны на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях было уничтожено 214 окопантов и 18 образцов вооружения. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.
Цитата
“На Лиманско-Купянском направлении зафиксирован 601 обстрел позиций ВСУ, 13 раз враг использовал авиацию — Су-25, Су-35 и Ка-52. Произошло 8 ударов дронов противника по позициям Сил обороны, было отражено 25 атак — 10 на Купянском направлении и 15 на Лиманском”, — , - сообщил спикер.
По его словам, противник не оставляет попытки прорвать нашу оборону, однако безуспешно.
“В ходе боевых действий было ликвидировано 214 оккупантов, также уничтожено 18 образцов вооружения и военной техники, среди которых 4 танка — 2 танка Т-80 и еще Т-72, семь ББМ”, — добавил Евлаш.
Также были уничтожены артустановки "Акация", пушки Д-20, Д-30 и вражеские грузовики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по россиянам — Генштаб