На Бахмутському напрямку за минулу добу було ліквідовано 157 окупантів - речник ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії. Ворог зазнає втрат, зокрема, у неділю було знищено 157 окупантів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«На Бахмутському напрямку продовжуємо рух, зокрема в напрямку з Горлівки, там маємо успіхи. Відбулось 7 бойових зіткнень в ході яких було ліквідовано 157 окупантів»,- сказав Ілля Євлаш.
Деталі
Окрім цього було знищено одну гармату «Піон» 203-мм, один «Град» та дуже багато різної техніки. Наприклад ствольних та реактивних систем залпового вогню серед яких гармати Д-30 та Д-20. На додачу знищили 28 FPV дронів, що є дуже високим показником.
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