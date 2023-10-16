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На Бахмутском направлении за минувшие сутки было ликвидировано 157 оккупантов - спикер ВСУ

Киев • УНН

 • 202212 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступательные действия. Враг несет потери, в частности, в воскресенье было уничтожено 157 оккупантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

На Бахмутском направлении за минувшие сутки было ликвидировано 157 оккупантов - спикер ВСУ

Цитата

«На Бахмутском направлении продолжаем движение, в частности в направлении из Горловки, там есть успехи. Состоялось 7 боевых столкновений в ходе которых было ликвидировано 157 оккупантов», - сказал Илья Евлаш.

Детали

Кроме этого было уничтожено одну пушку «Пион» 203-мм, один «Град» и очень много различной техники. Например ствольных и реактивных систем залпового огня среди которых пушки Д-30 и Д-20. В дополнение уничтожили 28 FPV дронов, что является очень высоким показателем.

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