На Бахмутському напрямку окупанти здійснили майже 600 обстрілів, "снарядного голоду" не відчувають - Євлаш

ukru
29 березня, 17:57 • 271796 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359857 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299911 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335036 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300111 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219523 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204283 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164156 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534993 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175505 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56263 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59567 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71176 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78718 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82334 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392167 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534993 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568600 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565653 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204872 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359853 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174952 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165867 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136800 перегляди
Актуальне
На Бахмутському напрямку окупанти здійснили майже 600 обстрілів, "снарядного голоду" не відчувають - Євлаш

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили майже 600 обстрілів, "снарядного голоду" не відчувають - Євлаш

Київ • УНН

 • 409153 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. За минулу добу, 2 вересня, російські окупанти здійснили майже 600 обстрілів. Ворог не відчуває "снарядного голоду", повідомив в ефірі національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш, пише УНН.

Цитата

"На Бахмутському фронті за минулу добу зафіксовано майже 600 обстрілів. Противник не відчуває снарядного голоду. Зокрема, приблизно щодня противник застосовує близько 60 тисяч снарядів по позиціях наших захисників - це вцілому, якщо брати за всю смугу відповідальності Східного угрупування військ", - повідомив начальник пресслужби.

Деталі

Він додав, що росіяни на цьому напрямку застосовують штурмові групи, продовжують йти в контратаки.

"Зокрема в південному фланзі поблизу міста Бахмут противник намагається контратакувати, проте з боями відходить назад. Нашим захисникам вдається перехоплювати ініціативу та знищувати дуже багато артилерійських систем. Працює наша контрбатарейна боротьба", - зазначив Євлаш.

За його словами, за минулу добу бійцям ЗСУ на Бахмутському напрямку вдалося знищити 180 окупантів, один танк, сім БМП, по одній установці "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", чотири РСЗВ "Град", важку вогнеметну систему "Солнцепек", дві одиниці Д-20 гармати 152-мм та три одиниці Д-30 122-мм.

"Також знищили шість складів з боєприпасами, одну ЗРК "Стріла-10" і цілу низку різних дронів: один "Орлан-10", два "Ланцети" та чотири FPV-дрони", - резюмував Євлаш.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 31 серпня повідомив, що на Бахмутському напрямку українські бійці за ніч знищили російську техніку на суму понад $5 млн. Вони завдали точкового удару бойовим дроном по колоні російської техніки, знищивши танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47