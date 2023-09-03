На Бахмутському напрямку окупанти здійснили майже 600 обстрілів, "снарядного голоду" не відчувають - Євлаш
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За минулу добу, 2 вересня, російські окупанти здійснили майже 600 обстрілів. Ворог не відчуває "снарядного голоду", повідомив в ефірі національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш, пише УНН.
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"На Бахмутському фронті за минулу добу зафіксовано майже 600 обстрілів. Противник не відчуває снарядного голоду. Зокрема, приблизно щодня противник застосовує близько 60 тисяч снарядів по позиціях наших захисників - це вцілому, якщо брати за всю смугу відповідальності Східного угрупування військ", - повідомив начальник пресслужби.
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Він додав, що росіяни на цьому напрямку застосовують штурмові групи, продовжують йти в контратаки.
"Зокрема в південному фланзі поблизу міста Бахмут противник намагається контратакувати, проте з боями відходить назад. Нашим захисникам вдається перехоплювати ініціативу та знищувати дуже багато артилерійських систем. Працює наша контрбатарейна боротьба", - зазначив Євлаш.
За його словами, за минулу добу бійцям ЗСУ на Бахмутському напрямку вдалося знищити 180 окупантів, один танк, сім БМП, по одній установці "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", чотири РСЗВ "Град", важку вогнеметну систему "Солнцепек", дві одиниці Д-20 гармати 152-мм та три одиниці Д-30 122-мм.
"Також знищили шість складів з боєприпасами, одну ЗРК "Стріла-10" і цілу низку різних дронів: один "Орлан-10", два "Ланцети" та чотири FPV-дрони", - резюмував Євлаш.
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 31 серпня повідомив, що на Бахмутському напрямку українські бійці за ніч знищили російську техніку на суму понад $5 млн. Вони завдали точкового удару бойовим дроном по колоні російської техніки, знищивши танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.