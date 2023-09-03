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На Бахмутском направлении оккупанты совершили почти 600 обстрелов, "снарядного голода" не испытывают - Евлаш

Киев • УНН

 • 409151 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За минувшие сутки, 2 сентября, российские оккупанты совершили почти 600 обстрелов. Враг не испытывает "снарядного голода", сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш, пишет УНН.

Цитата

"На Бахмутском фронте за минувшие сутки зафиксировано почти 600 обстрелов. Противник не испытывает снарядного голода. В частности, примерно ежедневно противник применяет около 60 тысяч снарядов по позициям наших защитников - это в целом, если брать за всю полосу ответственности Восточной группировки войск", - сообщил начальник пресс-службы.

Детали

Он добавил, что россияне на этом направлении применяют штурмовые группы, продолжают идти в контратаки.

"В частности в южном фланге вблизи города Бахмут противник пытается контратаковать, однако с боями отходит назад. Нашим защитникам удается перехватывать инициативу и уничтожать очень много артиллерийских систем. Работает наша контрбатарейная борьба", - отметил Евлаш.

По его словам, за минувшие сутки бойцам ВСУ на Бахмутском направлении удалось уничтожить 180 оккупантов, один танк, семь БМП, по одной установке "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", четыре РСЗО "Град", тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", две единицы Д-20 пушки 152-мм и три единицы Д-30 122-мм.

"Также уничтожили шесть складов с боеприпасами, одну ЗРК "Стрела-10" и целый ряд различных дронов: один "Орлан-10", два "Ланцеты" и четыре FPV-дрона", - резюмировал Евлаш.

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 31 августа сообщил, что на Бахмутском направлении украинские бойцы за ночь уничтожили российскую технику на сумму более $5 млн. Они нанесли точечный удар боевым дроном по колонне российской техники, уничтожив танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

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