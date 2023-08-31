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Бахмутський напрямок: українська армія уразила російську техніку на понад $5 млн

Київ • УНН

 • 446546 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Бахмутському напрямку українські бійці за ніч знищили російську техніку на суму понад $5 млн. Вони завдали точкового удару бойовим дроном по колоні російської техніки, знищивши танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“Під Бахмутом бійці за ніч уразили техніки росіян на понад $5 млн. Воїни підрозділу CODE 9.2. одним ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90”, - повідомив Федоров.

Він додав, що завдяки майстерності українських солдатів і використанню безпілотника, росіяни втратили можливість обстрілювати позиції українських військ гаубицями і танком, а також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника.

“Дякую бійцям за професійну роботу. Працюємо, щоб забезпечувати Сили оборони ще більшою кількістю безпілотників у межах Армії дронів”, - написав Федоров.

Нагадаємо

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що на ділянках фронту на Бахмутському напрямку є позитивна динаміка.

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