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Бахмутское направление: украинская армия поразила российскую технику на более чем $5 млн

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КИЕВ. 31 августа. УНН. На Бахмутском направлении украинские бойцы за ночь уничтожили российскую технику на сумму более $5 млн. Они нанесли точечный удар боевым дроном по колонне российской техники, уничтожив танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

“Под Бахмутом бойцы за ночь поразили техники россиян на более чем $5 млн. Воины подразделения CODE 9.2. одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90”, - сообщил Федоров.

Он добавил, что благодаря мастерству украинских солдат и использованию беспилотника, россияне потеряли возможность обстреливать позиции украинских войск гаубицами и танком, а также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика.

“Спасибо бойцам за профессиональную работу. Работаем, чтобы обеспечивать Силы обороны еще большим количеством беспилотников в рамках Армии дронов”, - написал Федоров.

Напомним

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что на участках фронта на Бахмутском направлении есть положительная динамика.

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