На Бахмутському напрямку інтенсивність ворожих атак значно знизилася — Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Поблизу міста Бахмут за минулу добу відбулося лише одне бойове зіткнення. Водночас противник продовжує обстрілювати позиції наших Сил оборони. Про це в ефірі «24 каналу» повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає УНН.
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«На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь. В результаті цих дій знищено 80 осіб особового складу окупантів, 99 — зазнали поранень, а одного військовослужбовця рф було взято в полон, знищено 3 САУ, станція РЕБ та склад з боєприпасами. Наразі ворог проводить ротацію своїх військ, замінюючи бійців ПВК «вагнера» на інші підрозділи», - повідомив полковник Череватий.
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Відповідаючи на запитання студії, Сергій Череватий підсумував дії російської приватної військової компанії «вагнер». Він акцентував на тому, що попри так звані успіхи та досягнуті цілі, про які розповідають російські медіа, військам агресора за 10 місяців так і не вдалося до кінця встановити контроль над Бахмутом. Ротацію мізерних залишків ПВК «вагнера» полковник порівняв зі втечею з поля бою після поразки.
За словами офіцера, на Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 — поранено. Також наші захисники знищили гармату Д-20.