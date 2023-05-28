На Бахмутском направлении интенсивность вражеских атак значительно снизилась - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Вблизи города Бахмут за минувшие сутки произошло лишь одно боевое столкновение. В то же время противник продолжает обстреливать позиции наших Сил обороны. Об этом в эфире «24 канала» сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, передает УНН.
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«На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары. В результате этих действий уничтожено 80 человек личного состава оккупантов, 99 — получили ранения, а один военнослужащий рф был взят в плен, уничтожено 3 САУ, станция РЭБ и склад с боеприпасами. Сейчас враг проводит ротацию своих войск, заменяя бойцов ЧВК «вагнера» на другие подразделения», - сообщил полковник Череватый.
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Отвечая на вопросы студии, Сергей Череватый подытожил действия российской частной военной компании «вагнер». Он акцентировал на том, что несмотря на так называемые успехи и достигнутые цели, о которых рассказывают российские медиа, войскам агрессора за 10 месяцев так и не удалось до конца установить контроль над Бахмутом. Ротацию мизерных остатков ЧВК «вагнера» полковник сравнил с бегством с поля боя после поражения.
По словам офицера, на Купянском направлении противник совершил 342 артиллерийских обстрела, произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета. 20 оккупантов уничтожено и 52 — ранены. Также наши защитники уничтожили пушку Д-20.