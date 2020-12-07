На Азовському морі очікується шторм

“Штормове попередження на акваторії Азовського моря. За даними Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — сказано у повідомленні.

Також українців попередили про сильний вітер по Україні.

“За даними Укргідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов’ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, — додали у ДСНС.

Як раніше повідомлялося в УНН, початок тижня не принесе в Україні істотних опадів, температура повітря сьогодні вдень сягатиме місцями 11 градусів тепла.