На Азовському морі очікується шторм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На акваторії Азовського моря у понеділок, 7 грудня, очікується шторм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Штормове попередження на акваторії Азовського моря. За даними Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — сказано у повідомленні.
Також українців попередили про сильний вітер по Україні.
“За даними Укргідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов’ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, — додали у ДСНС.
Як раніше повідомлялося в УНН, початок тижня не принесе в Україні істотних опадів, температура повітря сьогодні вдень сягатиме місцями 11 градусів тепла.