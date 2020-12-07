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На Азовском море ожидается шторм

На Азовском море ожидается шторм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. На акватории Азовского моря в понедельник, 7 декабря, ожидается шторм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Штормовое предупреждение на акватории Азовского моря. По данным Укргидрометцентра, днем 7 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

Также украинцев предупредили о сильном ветре по Украине.

"По данным Укргидрометцентра, 7 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили в ГСЧС.

Как ранее сообщалось в УНН, начало недели не принесет в Украину существенных осадков, температура воздуха сегодня днем будет достигать местами 11 градусов тепла.

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