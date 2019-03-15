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На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В акваторії Азовського моря відбулись тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил під час виконання завдань бойової служби в акваторії Азовського моря в межах району проведення ООС.

“Кораблі морської компоненти Об’єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі”, — йдеться у повідомленні.

Кораблі ЗСУ здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї — ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.

Тренування показали відмінну злагодженість кораблів та авіації.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднань сил українській військові тренувались наводити вертольоти на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника.

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