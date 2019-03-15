На Азове состоялись тренировки кораблей и авиации из состава Объединенных сил

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил при выполнении задач боевой службы в акватории Азовского моря в пределах района проведения ООС.

"Корабли морского компонента Объединенных сил по сигналу тревоги осуществили выход из пункта базирования в определенный район акватории моря. В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели", - говорится в сообщении.

Корабли ВСУ осуществляли маневры и построение в различные боевые костюмы - ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватерной, боевой строй фронта.

Тренировка показала отличную слаженность кораблей и авиации.

Напомним, в районе проведения операции объединений сил украинские военные тренировались наводить вертолеты на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.