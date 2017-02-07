На Авдїівському коксохімі готуються до запуску у штатному режимі - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Авдїівському коксохімічному заводі готуються до запуску другої печі, для того, щоб віновити роботу заводу в штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.
"На Авдіївському коксохімічному заводі здійснюються підготовки до запуску другої печі, для того, аби завод працював у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 9:00 7 лютого ситуація з водопостачанням у Авдіївці стабільна.
"Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою місцеве населення та здійснює подачу води згідно з графіком", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці відновили водопостачання.
Нагадаємо, 7 лютого місія ОБСЄ повернулася на Донецьку фільтрувальну станцію.