На Авдеевском коксохиме готовятся к запуску в штатном режиме - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На Авдеевском коксохимическом заводе готовятся к запуску второй печи, для того, чтобы возобновить работу завода в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.
"На Авдеевском коксохимическом заводе осуществляются подготовки к запуску второй печи, для того, чтобы завод работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 9:00 7 февраля ситуация с водоснабжением в Авдеевке стабильна.
"Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой местное население и осуществляет подачу воды по графику", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в Авдеевке восстановили водоснабжение.
Напомним, 7 февраля миссия ОБСЕ вернулась на Донецкую фильтровальную станцию.