На Авдеевском коксохиме готовятся к запуску в штатном режиме - МинВОТ

"На Авдеевском коксохимическом заводе осуществляются подготовки к запуску второй печи, для того, чтобы завод работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 9:00 7 февраля ситуация с водоснабжением в Авдеевке стабильна.

"Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой местное население и осуществляет подачу воды по графику", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в Авдеевке восстановили водоснабжение.

Напомним, 7 февраля миссия ОБСЕ вернулась на Донецкую фильтровальную станцию.