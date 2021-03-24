На аукціоні в Дубаї продали найбільшу в світі картину за 62 млн доларів

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На аукціоні в Дубаї продали найбільшу в світі картину, яку через масштабні розміри було внесено до Книги рекордів Гіннеса. Робота британського художника Сачі Джафрі "Подорож людства" еквівалентна чотирьом баскетбольним майданчикам. Так, за картину, розділену на 70 сегментів, громадянин Франції Андре Абдун заплатив 62 мільйони доларів.

Повідомляється, що остаточна ціна за мистецький твір удвічі перевищила заплановану. Джафрі мав на меті зібрати 30 мільйонів доларів для фінансування ініціатив у галузі охорони здоров'я, санітарії та освіти для дітей в бідних частинах світу. Тому кошти передадуть благодійним організаціям.

Цитата:

"Я походжу з бідної сім'ї, і часом я знав, як це почуватись, коли немає що їсти, але принаймні я мав любов батьків, навчання та підтримку", - розповів художник.

Доповнення

Нещодавно на аукціоні у Франції було продано рідкісний малюнок, виконаний італійським скульптором Лоренцо Берніні за 1,9 мільйонів доларів.