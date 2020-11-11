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На аукціоні у Женеві виставили унікальний рожевий діамант

На аукціоні у Женеві виставили унікальний рожевий діамант

Київ • УНН

 • 13889 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У швейцарській Женеві на аукціоні виставлений рожевий огранований алмаз, який піде з молотка 11 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.

Цей алмаз був видобутий три роки тому в Росії. Тоді знавці дорогоцінних каменів зрозуміли, що мають справу з унікальною знахідкою: до цього найбільший рожевий алмаз мав масу близько 4 карат.

Цей, названий на честь балету Михайла Фокіна "Бачення Рози", мав масу в майже 27 карат. Після ограновування камінь "схуд" вдвічі.

"Естімейт (приблизна ціна - ред.) "Бачення Рози" коливається між 23 і 38 мільйонами доларів, це приблизно півтора мільйона за кожен карат", - заявив директор департаменту ювелірних прикрас будинку Sotheby's Бенуа Репеллен.

"Бачення Рози" піде з молотка 11 листопада. Торги відбудуться в Женеві, де введено обов'язкове носіння масок, а в лікарнях, щоб розвантажити медперсонал, працюють армійські резервісти.

Нагадаємо, торік в Україні виставили на аукціон понад 600 діамантів.

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