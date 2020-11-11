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На аукционе в Женеве выставили уникальный розовый бриллиант

На аукционе в Женеве выставили уникальный розовый бриллиант

Киев  •  УНН

 • 13885 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В швейцарской Женеве на аукционе выставлен розовый ограненный алмаз, который пойдет с молотка 11 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.

Этот алмаз был добыт три года назад в России. Тогда знатоки драгоценных камней поняли, что имеют дело с уникальной находкой: до этого самый крупный розовый алмаз имел массу около 4 карат.

Этот, названный в честь балета Михаила Фокина "Видение Розы", имел массу в почти 27 карат. После огранки камень "похудел" вдвое.

"Эстимейт (приблизительная цена - ред.) "Видения Розы" колеблется между 23 и 38 миллионами долларов, это примерно полтора миллиона за каждый карат", - заявил директор департамента ювелирных украшений дома Sotheby's Бенуа Репеллен.

"Видение Розы" уйдет с молотка 11 ноября. Торги состоятся в Женеве, где введено обязательное ношение масок, а в больницах, чтобы разгрузить медперсонал, работают армейские резервисты.

Напомним, в прошлом году в Украине выставили на аукцион более 600 бриллиантов.

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