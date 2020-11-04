На алеї Героїв Небесної Сотні цього року провели вже понад 30 слідчих експериментів

“Повідомляємо, що протягом 2020 року на колишній вулиці Інститутській (алея Героїв Небесної Сотні - ред.) у місті Києві прокурорами та слідчими проведено більше 30 слідчих експериментів за подіями спричинення вогнепальних поранень 18 — 20 лютого 2014 року учасникам акцій протестів, з метою визначення географічних координат місць отримання поранень, а також ведення стрільби (секторів) за участю відповідних спеціалістів та експертів”, — йдеться у відповіді на запит.

Зауважується, що станом на цей час проведення слідчих експериментів триває, усього заплановано провести понад 200 експериментів. Водночас окремі слідчі дії планується проводити за погодних умов, максимально наближених до часових параметрів подій Революції Гідності, у холодну пору року за відсутності листя на деревах та кущах, які значно погіршують видимість, заважають проведенню об’єктивного візування та встановленню сектору здійснення стрільби.

“Разом з тим, до органу досудового розслідування продовжують надходити численні звернення громадян про визнання їх потерпілими внаслідок участі в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютий 2014 року в протестних акціях у центральній частині міста Києва. У зв’язку із цим, на виконання вимог КПК України, з такими потерпілими проводяться слідчі експерименти, виконання яких сплановане таким чином, щоб забезпечити їх найскоріше завершення, але не на шкоду якості та загалом інтересам слідства”, — зазначається у відповіді на запит.

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Окрім того, прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення під час розгляду судом присяжних Святошинського районного суду міста Києва кримінального провадження щодо обвинувачених — колишніх співробітників ПМОП “Беркут” при ГУМВС України в місті Києві, причетних до вчинення замахів та умисних вбивств мітингувальників 20 лютого 2014 року на усій місцевості колишньої вулиці Інститутської міста Києва (від Майдану Незалежності до верхнього виходу зі станції метро “Хрещатик”).

Зазначається, що необхідність у проведенні слідчих дій на описаній місцевості може виникнути під час та після допиту обвинувачених у зазначеній судовій справі, час їх проведення наразі невідомий у зв’язку із оголошенням трьох обвинувачених у міжнародний розшук.

Також в Офісі Генпрокурора повідомили, що виконання слідчих експериментів на колишній вулиці Інститутській у місті Києві пов’язане з аналогічними обставинами в інших незавершених судових процесах по кримінальних провадженнях, що стосуються подій 18 лютого 2014 року.

“У зв’язку з цим терміни завершення слідчих експериментів залежать від багатьох чинників і не можуть бути спрогнозовані”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти про “справи Майдану”.