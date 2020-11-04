На аллее Героев Небесной Сотни в этом году провели уже более 30 следственных экспериментов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала этого года на бывшей улице Институтской, сейчас аллее Героев Небесной Сотни, в Киеве прокурорами и следователями проведено более 30 следственных экспериментов по делу расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на информационный запрос в Офисе Генерального прокурора.