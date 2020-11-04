На аллее Героев Небесной Сотни в этом году провели уже более 30 следственных экспериментов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала этого года на бывшей улице Институтской, сейчас аллее Героев Небесной Сотни, в Киеве прокурорами и следователями проведено более 30 следственных экспериментов по делу расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на информационный запрос в Офисе Генерального прокурора.
"Сообщаем, что в течение 2020 года на бывшей улице Институтской (аллея Героев Небесной Сотни - ред.) в Киеве прокурорами и следователями проведено более 30 следственных экспериментов по событиям причинения огнестрельных ранений 18 - 20 февраля 2014 года участникам акций протеста, с целью определения географических координат мест получения ранений, а также ведения стрельбы (секторов) с участием соответствующих специалистов и экспертов", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что на данный момент проведение следственных экспериментов продолжается, всего запланировано провести более 200 экспериментов. В то же время отдельные следственные действия планируется проводить при погодных условиях, максимально приближенных к временным параметрам событий Революции Достоинства, в холодное время года при отсутствии листьев на деревьях и кустах, которые значительно ухудшают видимость, мешают проведению объективного визирования и установлению сектора произведения стрельбы.
"Вместе с тем, в орган предварительного расследования продолжают поступать многочисленные обращения граждан о признании их потерпевшими в результате участия в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в протестных акциях в центральной части города Киева. В связи с этим, во исполнение требований УПК Украины, с такими пострадавшими проводятся следственные эксперименты, выполнение которых спланировано таким образом, чтобы обеспечить их скорейшее завершение, но не в ущерб качеству и вообще интересам следствия", - отмечается в ответе на запрос.
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Кроме того, прокурорами Офиса Генерального прокурора поддерживается публичное обвинение при рассмотрении судом присяжных Святошинского районного суда города Киева уголовного производства в отношении обвиняемых - бывших сотрудников ПМОН "Беркут" при ГУМВД Украины в городе Киеве, причастных к совершению покушений и умышленным убийствам митингующих 20 февраля 2014 года на всей территории бывшей улицы Институтской города Киева (от Майдана Независимости до верхнего выхода со станции метро "Крещатик").
Отмечается, что необходимость в проведении следственных действий на описанной местности может возникнуть во время и после допроса обвиняемых в указанном судебном деле, время их проведения пока неизвестно в связи с объявлением трех обвиняемых в международный розыск.
Также в Офисе Генпрокурора сообщили, что выполнение следственных экспериментов на бывшей улице Институтской в Киеве связано с аналогичными обстоятельствами в других незавершенных судебных процессах по уголовным производствам, касающимся событий 18 февраля 2014 года.
"В связи с этим сроки завершения следственных экспериментов зависят от многих факторов и не могут быть спрогнозированы", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты относительно "дел Майдана".