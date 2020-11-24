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На акцію біля посольства США зібралися понад тисяча людей - під будівлю стягнули Нацгвардію

Київ • УНН

 • 25096 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Наразі акція, що проходила сьогодні у столиці біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки, завершена. Участь у ній брало близько 1,5 тис. осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

"Акція вже завершилась. Вона проходила спокійно, порушень не було", - повідомив співрозмовник агенства.

З його слів, учасники акції дотримувались "масочного режиму".

На запитання про те, скільки людей взяли участь в акції, у поліції зазначили: "близько півтори тисячі".

Також, як розповів УНН спікер Національної гвардії Руслан Музичук, під час акції правоохоронці разом із силами НГУ оточили посольство.

"Виділявся особовий склад Нацгвардії, який разом із представниками Національної поліції взаємодіяв з метою того, щоб забезпечити громадський порядок під час масових акцій, які там планувались", - зазначив він.

За даними ЗМІ, організаторами акції протесту стали прихильники партії "Опозиційна платформа - За життя", які виступають проти "зовнішнього управління Україною".

Нагадаємо, минулого тижня масові акції протесту проходили під стінами Верховної Ради України.

Українські Національні Новини

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