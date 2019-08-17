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Актуальне
На акції в Москві почалися затримання

На акції в Москві почалися затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На акції за чесні вибори в російській столиці Москві почалися затримання. Про це УНН повідомляє з посиланням на "ОВД-Инфо".

"На Старому Арбаті, де прихильники "Безстрокового протесту" проводили акцію на підтримку незалежних кандидатів і проти політичних репресій, почалися затримання. Серед затриманих - неповнолітня Ольга Мисик, яка читала Конституцію силовикам на акціях на підтримку незалежних кандидатів", - йдеться у повідомленні.

В "ОВД-Инфо" також відзначили, що надходили повідомлення, що російські поліцейські, як і в дні попередніх акцій протесту в Москві, зупиняли людей на станціях метро, щоб вручити їм попередження про неприпустимість участі в неузгоджених акціях.

"Так, на станції метро "Чистые пруды" поліцейські зупинили двох чоловіків, відвели їх в опорний пункт поліції і змусили підписати застереження", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що затримання пройшли і в Петербурзі, де також відбулися акції.

"Затримання почалися вже перед акцією. Поліцейські на виході з будинку затримали прихильника "Безстрокового протесту" Сергія Бєляєва. Зараз він перебуває у відділі поліції № 5 і чекає свого захисника. Пізніше під час одиночного пікету біля Гостиного двору затримали активістку Марію Кожеватову", - йдеться в повідомленні.

17 серпня на московських бульварах пройшли поодинокі пікети за вільні вибори і звільнення фігурантів справи про "масові заворушення". Вони проходили біля пам'ятників Володимиру Висоцькому, Надії Крупській, Володимиру Шухову, а також на Петрівці. Організатори планували провести ходу і мітинг, однак мерія Москви цю акцію не погодила.

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