На акції на Майдані зібралось близько 3 тисяч осіб – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. За оцінками правоохоронців, на Майдані Незалежності у акції проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод станом на 13:10 зібралось близько трьох тисяч осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.
“Зараз ситуація (на віче — ред.) спокійна, там перебуває, за попередніми оцінками, близько 3 тисяч осіб”, — повідомили в поліції.
Співрозмовниця зазначила, що попередньо від організаторів надійшло декілька заявок в поліцію щодо проведення заходів на Майдані Незалежності.
“На місці працює 300 поліцейських і військовослужбовців національної гвардії, працює поліція діалогу”, — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, у неділю в Києві декілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності на віче, яке скликали активісти з “Руху опору”, що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод.