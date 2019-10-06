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На акции на Майдане собралось около 3 тысяч человек - полиция

Киев • УНН

 • 12681 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. По оценкам правоохранителей, на Майдане Независимости в акции против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений состоянию на 13:10 собралось около трех тысяч человек. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

На акции на Майдане собралось около 3 тысяч человек - полиция

“Сейчас ситуация (на вече — ред.) спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек”, — сообщили в полиции.

Собеседница отметила, что предварительно от организаторов поступило несколько заявок в полицию о проведении мероприятий на Майдане Незалежности.

“На месте работает 300 полицейских и военнослужащих национальной гвардии, работает полиция диалога”, — отметили правоохранители.

Напомним, в воскресенье в Киеве несколько тысяч людей собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из “Движения сопротивления”, протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.

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