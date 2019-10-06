На акции на Майдане собралось около 3 тысяч человек - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По оценкам правоохранителей, на Майдане Независимости в акции против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений состоянию на 13:10 собралось около трех тысяч человек. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
“Сейчас ситуация (на вече — ред.) спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек”, — сообщили в полиции.
Собеседница отметила, что предварительно от организаторов поступило несколько заявок в полицию о проведении мероприятий на Майдане Незалежности.
“На месте работает 300 полицейских и военнослужащих национальной гвардии, работает полиция диалога”, — отметили правоохранители.
Напомним, в воскресенье в Киеве несколько тысяч людей собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из “Движения сопротивления”, протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.