На активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
Раніше Фонд подав позов про стягнення з Лагуна шкоди, завданої банку і його кредиторам в розмірі 691 млн грн.
Як наголошується в повідомленні Фонду, арешт активів на цю суму “забезпечить реальне виконання судового рішення у разі задоволення судом позовних вимог”.
“За іншим позовом Фонду (у справі № 910/7186/19), у якому М. І. Лагун виступає відповідачем спільно з 7 іншими пов’язаними особами ПАТ „Дельта Банк“, Північний апеляційний господарський суд 27.11.2019 підтвердив ухвалу суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду через нібито порушення правил об’єднання позовних вимог”, — зазначили у ФГВФО.
Наразі Фонд гарантування готує касаційну скаргу, “оскільки під час прийняття рішень про залишення позову без розгляду судами першої та апеляційної інстанцій були допущені численні процесуальні помилки, а саме:
Нагадаємо, що Національний банк 2 жовтня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати “Дельта банк”. На цю дату Лагун був найбільшим акціонером банку (70,6%).