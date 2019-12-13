На активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.

Раніше Фонд подав позов про стягнення з Лагуна шкоди, завданої банку і його кредиторам в розмірі 691 млн грн.

Як наголошується в повідомленні Фонду, арешт активів на цю суму “забезпечить реальне виконання судового рішення у разі задоволення судом позовних вимог”.

“За іншим позовом Фонду (у справі № 910/7186/19), у якому М. І. Лагун виступає відповідачем спільно з 7 іншими пов’язаними особами ПАТ „Дельта Банк“, Північний апеляційний господарський суд 27.11.2019 підтвердив ухвалу суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду через нібито порушення правил об’єднання позовних вимог”, — зазначили у ФГВФО.

Наразі Фонд гарантування готує касаційну скаргу, “оскільки під час прийняття рішень про залишення позову без розгляду судами першої та апеляційної інстанцій були допущені численні процесуальні помилки, а саме:

  • порушення правил об’єднання позовних вимог є підставою для повернення позовної заяви ще на етапі вирішення питання про відкриття провадження. Однак суд першої інстанції не тільки відкрив провадження, а й провів 4 підготовчих засідання, і лише після цього раптово дійшов висновку про залишення позову без розгляду;
  • позивач (ФГВФО) заявив лише одну солідарну позовну вимогу, що виключає можливість об’єднання вимог в принципі, оскільки очевидно, що об’єднати можна те, чого два або більше. Проте судами першої та апеляційної інстанцій були проігноровані ці підходи правозастосування, хоча вони визначені в тому числі практикою Верховного Суду;
  • процесуальне законодавство допускає об’єднання в одній позовній заяві декількох вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Цікаво, що наразі в провадженні господарських судів перебуває 25 справ цієї категорії, 15 з яких розглядають суди різних інстанцій по суті, не вбачаючи при цьому жодних ускладнень в тому, що Фонд гарантування одночасно описує в позовній заяві декілька епізодів порушень з боку відповідачів, що призвели до заподіяння шкоди банку та його кредиторам, об’єднаних як підставою їх виникнення — факт заподіяння шкоди, так і поданими доказами. В решті 10 випадках за аналогічних обставин суди приходили до висновків про порушення з боку Фонду гарантування правил об’єднання позовних вимог. При цьому суди касаційної інстанції відмовлялись навіть допускати до розгляду касаційні скарги Фонду гарантування”, — вказали у ФГВФО.

    • Нагадаємо, що Національний банк 2 жовтня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати “Дельта банк”. На цю дату Лагун був найбільшим акціонером банку (70,6%).

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