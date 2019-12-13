На активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест

Ранее Фонд подал иск о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691 млн грн.

Как отмечается в сообщении Фонда, арест активов на эту сумму “обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований”.

“Иначе иску Фонда (по делу № 910/7186/19), в котором Н. И. Лагун выступает ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами ПАО „Дельта Банк“, Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушение правил объединения исковых требований”, — отметили в ФГВФЛ.

Сейчас Фонд гарантирования готовит кассационную жалобу, “поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки, а именно:

нарушение правил объединения исковых требований является основанием для возвращения искового заявления еще на этапе решения вопроса об открытии производства. Однако суд первой инстанции не только открыл производство, но и провел 4 подготовительных заседания, и только после этого внезапно пришел к выводу об оставлении иска без рассмотрения;

истец (ФГВФЛ) заявил лишь одно солидарное исковое требование, которое исключает возможность объединения требований в принципе, поскольку очевидно, что объединить можно то, чего два или больше. Однако судами первой и апелляционной инстанций были проигнорированы эти подходы правоприменения, хотя они определены в том числе практикой Верховного Суда;

процессуальное законодательство допускает объединение в одном исковом заявлении нескольких требований, связанных между собой основанием возникновения или представленным доказательствам. Интересно, что сейчас в производстве хозяйственных судов находится 25 дел этой категории, 15 из которых рассматривают суды различных инстанций по сути, не видя при этом никаких осложнений в том, что Фонд гарантирования одновременно описывает в исковом заявлении несколько эпизодов нарушений со стороны ответчиков, которые привели причинение вреда банка и его кредиторам, объединенных как основанием их возникновения — факт причинения вреда, так и представленными доказательствами. В конце 10 случаях при аналогичных обстоятельствах суды приходили к выводам о нарушениях со стороны Фонда гарантирования правил объединения исковых требований. При этом суды кассационной инстанции отказывались даже допускать к рассмотрению кассационные жалобы Фонда гарантирования”, — указали в ФГВФЛ.

Напомним, что Национальный банк 2 октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензии и ликвидировать “Дельта Банк”. На эту дату Лагун был крупнейшим акционером банка (70,6%).