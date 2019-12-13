На активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, которые принадлежат владельцу “Дельта Банка” Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.
Ранее Фонд подал иск о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691 млн грн.
Как отмечается в сообщении Фонда, арест активов на эту сумму “обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований”.
“Иначе иску Фонда (по делу № 910/7186/19), в котором Н. И. Лагун выступает ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами ПАО „Дельта Банк“, Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушение правил объединения исковых требований”, — отметили в ФГВФЛ.
Сейчас Фонд гарантирования готовит кассационную жалобу, “поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки, а именно:
Напомним, что Национальный банк 2 октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензии и ликвидировать “Дельта Банк”. На эту дату Лагун был крупнейшим акционером банка (70,6%).