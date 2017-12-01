На адмінмежі з Кримом затримали чоловіка з гранатометом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У "Чонгарі" прикордонники допомогли затримати озброєну людину. Про це УНН повідомили у прес – службі Бердянського прикордонного загону.
"Сьогодні, близько 9-ї години, до прикордонників відділу "Чонгар" Азово-Чорноморського регіонального управління зателефонував стурбований місцевий житель та повідомив про те, що на одній із вулиць с.Чонгар знаходиться людина зі зброєю" - йдеться у повідомленні.
Співробітники Держприкордонслужби негайно виїхали за вказаною адресою. На місці вони помітили чоловіка, який був одягнений у військову форму, а в руках він тримав зброю, за ознаками схожою на гранатомет РПГ-22. Також з’ясувалося, що громадянин має явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Військовослужбовці правопорушника затримали та вилучили у нього зброю. На місце події прикордонники викликали представників Національної поліції та СБУ, яким і передали правопорушника з метою подальшого встановлення обставин події.
Також очікується прибуття вибухотехніків.
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