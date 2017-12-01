На админгранице с Крымом задержали мужчину с гранатометом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В "Чонгаре" пограничники помогли задержать вооруженного человека. Об этом УНН сообщили в пресс - службе Бердянского пограничного отряда.
"Сегодня, около 9 часов, к пограничникам отдела "Чонгар" Азово-Черноморского регионального управления позвонил обеспокоенный местный житель и сообщил о том, что на одной из улиц с.Чонгар находится человек с оружием", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госпогранслужбы немедленно выехали по указанному адресу. На месте они заметили мужчину, который был одет в военную форму, а в руках он держал оружие, по признакам похожей на гранатомет РПГ-22. Также выяснилось, что гражданин имеет явные признаки алкогольного опьянения.
Военнослужащие правонарушителя задержали и изъяли у него оружие. На место происшествия пограничники вызвали представителей Национальной полиции и СБУ, которым и передали правонарушителя с целью дальнейшего установления обстоятельств происшествия.
Также ожидается прибытие взрывотехников.
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