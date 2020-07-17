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19 березня, 18:42 • 103436 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 147960 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123086 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137279 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140811 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127021 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 178330 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125995 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125561 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124381 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На адмінмежі з Кримом відновив роботу ЦНАП

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Відновив роботу за новим графіком Центр надання адміністративних послуг на КПВВ “Каланчак” Херсонського загону. Відтак, він працюватиме з понеділка по п’ятницю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена.

“Звертаємо Вашу увагу, що Центр надання адміністративних послуг на КПВВ «Каланчак» відновив свою роботу за таким графіком:

понеділок - п’ятниця: з 08:30 до 16:00 (без перерви на обід);

cубота, неділя – вихідні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян здійснюється виключно відповідно до вимог МОЗ, встановлених на час карантину. Вхід до ЦНАП лише у захисній масці та рукавичках з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі.

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