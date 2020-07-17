На адмінмежі з Кримом відновив роботу ЦНАП

“Звертаємо Вашу увагу, що Центр надання адміністративних послуг на КПВВ «Каланчак» відновив свою роботу за таким графіком:

понеділок - п’ятниця: з 08:30 до 16:00 (без перерви на обід);

cубота, неділя – вихідні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян здійснюється виключно відповідно до вимог МОЗ, встановлених на час карантину. Вхід до ЦНАП лише у захисній масці та рукавичках з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі.