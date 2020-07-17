На админчерте с Крымом возобновил работу ЦПАП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Возобновил работу по новому графику Центр предоставления административных услуг на КПВВ "Каланчак" Херсонского отряда. Поэтому он будет работать с понедельника по пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.
"Обращаем Ваше внимание, что Центр предоставления административных услуг на КПВВ «Каланчак» возобновил свою работу по следующему графику:
Понедельник - пятница: с 08:30 до 16:00 (без перерыва на обед);
суббота, воскресенье - выходные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями Минздрава, установленных на время карантина. Вход в ЦПАП только в защитной маске и перчатках с обязательным соблюдением социальной дистанции.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.