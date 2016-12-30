На адмінмежі з Кримом прикордонники привітали подорожуючих з новорічними святами

Акцію провели на контрольному пункті “Чонгар”.

“Листівки, які ми виготовили, написані українською мовою для того, щоб подорожуючі памятали, що Крим — це хоча і анексована, але це територія України”, — прокоментувала кореспонденту УНН начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Неля Доценко.

У свята військовослужбовці на адмінмежі з Кримом будуть нести службу у посиленому режимі.

“Ми спостерігаємо збільшення як осіб, так і транспортних засобів, які перетинають адмінмежу. Як на в'їзд, так і на виїзд. На сьогоднішній день ми маємо близько 800 транспортних засобів, які перетнули за добу та близько 6 тис. людей. Це пов'язано з тим, що наближаються свята”, — розповів кореспонденту УНН начальник відділу прикордонної служби “Чонгар” Дмитро Ковальов.