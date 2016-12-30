На админгранице с Крымом пограничники поздравили путешествующих с новогодними праздниками
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 30 декабря. УНН. На админгранице с Крымом пограничники поздравили путешествующих с наступающими праздниками. Военнослужащие поздравили пешеходов и водителей праздничными открытками с пожеланиями, передает корреспондент УНН.
Акцию провели на контрольном пункте "Чонгар".
"Открытки, которые мы изготовили, написаны на украинском языке для того, чтобы путешественники помнили, что Крым - это хотя и аннексированная, но это территория Украины", - прокомментировала корреспонденту УНН начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Неля Доценко.
В праздники военнослужащие на админгранице с Крымом будут нести службу в усиленном режиме.
"Мы наблюдаем увеличение как людей, так и транспортных средств, пересекающих админграницу. Как на въезд, так и на выезд. На сегодняшний день мы имеем около 800 транспортных средств, которые пересекли за сутки и около 6 тыс. человек. Это связано с тем, что приближаются праздники ", - рассказал корреспонденту УНН начальник отдела пограничной службы" Чонгар "Дмитрий Ковалев.