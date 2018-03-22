На адмінмежі з Кримом затримали військовослужбовця-дезертира

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом затримали жінку, колишнього мічмана Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яка у 2014 році не повернулася на материкову частину країни. Про це повідомляє УНН з посиланням інформацію прес-центру СБУ.

У 2014 році мічман Військово-Морських Сил ЗС України не повернулася на материкову частину України згідно із вказівкою Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗСУ. Тоді військова прокуратура оголосила військовослужбовця у розшук.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує виїхати з Криму для переоформлення документів та затримали її під час перетину адмінкордону", - уточнили в спецслужбі.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів, створених за завданням так званого "міністерства інформації та зв'язку "ДНР".

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