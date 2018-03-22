На админгранице с Крымом задержали военнослужащего-дезертира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом задержали женщину, бывшего мичмана Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которая в 2014 году не вернулась на материковую часть страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой информацию пресс-центра СБУ.
В 2014 году мичман Военно-Морских Сил ВС Украины не вернулась на материковую часть Украины по указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Тогда военная прокуратура объявила военнослужащего в розыск.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы", - уточнили в спецслужбе.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Также продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого "министерства информации и связи "ДНР".