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На 90-тому році життя пішов з життя актор Ренс Говард

На 90-тому році життя пішов з життя актор Ренс Говард

Київ • УНН

 • 16299 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя. Про це в своєму Тwitter повідомив його син, режисер Рон Говард, передає УНН.

"Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю", - написав Говард-молодший.

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Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах, включаючи фільми сина. Найбільш відомими його роботами є ролі у фільмах "День незалежності", "Аполлон-13" і "Ангели і демони".

Нагадаємо, американський актор Френк Вінсент, найбільш відомий за серіалом "Клан Сопрано", а також за фільмами Мартіна Скорсезе, помер на 79-му році життя в США.

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