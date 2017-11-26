На 90-том году жизни ушел из жизни актер Рэнс Говард

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 64696 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 46458 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 55708 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 64865 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112864 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113904 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140192 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107305 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108732 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
На 90-том году жизни ушел из жизни актер Рэнс Говард

На 90-том году жизни ушел из жизни актер Рэнс Говард

Киев  •  УНН

 • 16297 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Американский актер Рэнс Говард умер на 90-м году жизни. Об этом в своем Тwitter сообщил его сын, режиссер Рон Говард, передает УНН.

"Он особенно отличался умением сочетать амбиции с личной неприкосновенностью", - написал Говард-младший.

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Рэнс Говард снялся более чем в 260 фильмах и сериалах, включая фильмы сына. Наиболее известными его работами являются роли в фильмах "День независимости", "Аполлон-13" и "Ангелы и демоны".

Напомним, американский актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по сериалу "Клан Сопрано", а также по фильмам Мартина Скорсезе, скончался на 79-м году жизни в США.

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