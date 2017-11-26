На 90-том году жизни ушел из жизни актер Рэнс Говард

"Он особенно отличался умением сочетать амбиции с личной неприкосновенностью", - написал Говард-младший.

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Рэнс Говард снялся более чем в 260 фильмах и сериалах, включая фильмы сына. Наиболее известными его работами являются роли в фильмах "День независимости", "Аполлон-13" и "Ангелы и демоны".

Напомним, американский актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по сериалу "Клан Сопрано", а также по фильмам Мартина Скорсезе, скончался на 79-м году жизни в США.