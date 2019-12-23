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На 88-му році життя помер один з гуру експериментів з ЛСД - Рам Дасс

На 88-му році життя помер один з гуру експериментів з ЛСД - Рам Дасс

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У США у віці 88 років помер духовний наставник і письменник Рам Дассо (справжнє ім’я — Річард Альперт). Про це повідомляється в його офіційному Instagram, пише УНН з посиланням також на видання The New York Times.

Альперт отримав ступінь доктора психології. У 1961-1963 роках, працюючи в Гарварді, він проводив експерименти по вживанню психоделічних наркотиків разом з колегою Тімоті Лірі. Обох в результаті звільнили: Альперта за те, що він дав ЛСД студенту, Лірі — за пропуски занять.

Пізніше Альперт і Лірі продовжили свої експерименти поза стінами університету.

У 1967 році Альперт відправився в Індію, де познайомився з різними духовними практиками і змінив ім’я на Рам Дассо (в перекладі з санскриту “слуга Рами”).

Після повернення в США він написав більше десятка книг, присвячених духовному розвитку. Найвідоміша з них — “Бути тут і зараз”, випущена в 1971 році. Книга стала класикою епохи нью-ейдж (загальна назва різних окультних течій і рухів, популярних в західних країнах в 1970-1980-х роках — ред.) і була продана тиражем в два мільйони копій.

Додамо, що вчені успішно застосували МДМА в лікуванні алкоголізму.

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