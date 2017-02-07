На 84-му році життя помер американський композитор і музикант Девід Аксельрод
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Девід Аксельрод, американський композитор і музикант, помер у віці 83 років, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Композиції Д.Аксельрода використовували у своїх роботах репери Ліл Уейн, Wu-Tang Clan і тріп-хоп-музикант DJ Shadow.
Д.Аксельрод був одним з перших композиторів, який почав змішувати елементи джазу, року і r’n’b у своїх творах. Багато виконавців хіп-хопу визнають великий вплив музиканта на розвиток жанру.
Зокрема, DJ Shadow, колишній учасник проекту UNKLE, вшанував пам’ять композитора в Twitter.
“Велика честь була знати тебе, Девіде, ти самовідданий герой для цілого покоління любителів хіп-хопу і музичних мрійників. Сумую, Акс!” — написав він.
Зазначимо, що Д.Аксельрод випустив перший альбом “Song of Innocence” в 1968 році, за ним було продовження — “Songs of Experience”. Всього у його дискографії 13 пластинок.