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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На 84-м году жизни скончался американский композитор и музыкант Дэвид Аксельрод

Киев • УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Дэвид Аксельрод, американский композитор и музыкант, умер в возрасте 83 лет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На 84-м году жизни скончался американский композитор и музыкант Дэвид Аксельрод

Композиции Д.Аксельрода использовали в своих работах рэперы Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и трип-хоп-музыкант DJ Shadow.

Д.Аксельрод был одним из первых композиторов, который начал смешивать элементы джаза, рока и r'n'b в своих произведениях. Многие исполнители хип-хопа признают большое влияние музыканта на развитие жанра.

В частности, DJ Shadow, бывший участник проекта UNKLE, почтил память композитора в Twitter.

"Большая честь была знать тебя, Дэвид, ты самоотверженный герой для целого поколения любителей хип-хопа и музыкальных мечтателей. Скучаю, Акс!", - Написал он.

Отметим, что Д.Аксельрод выпустил первый альбом "Song of Innocence" в 1968 году, за ним последовало продолжение - "Songs of Experience". Всего в его дискографии 13 пластинок.

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