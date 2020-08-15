На 37-й день антиурядових протестів - прем'єр Болгарії запропонував змінити конституцію

“Прийшов час для відповідальності і рішучості. Прийшов час не тільки для зміни політичної системи, а й для перезавантаження держави. Необхідність перезавантаження політичної моделі не можна більше відкладати”, — заявив Борісов.

Він зазначив, що необхідність прийняття нової Констітіції — “це тема, яка в останні роки є провідною для багатьох громадян і громадських організацій”.

“Нинішня Конституція була прийнята в інший історичний період, за інших політичних обставин, при іншому міжнародному статусі нашої країни..., і час показав, що без зміни Основного закону ми не зможемо відповісти на сучасні виклики”, — заявив прем’єр.

Серед пропонованих Борісовим змін — скорочення кількості депутатів Національних зборів (парламенту) з 240 до 120, а також кількості депутатів Великих народних зборів — з 400 до 280. Крім цього, прем’єр виступив за скасування Вищої судової ради. Замість неї в разі прийняття нової Конституції з’являться Судова рада суддів і Судова рада прокурорів, які будуть окремо розглядати кадрові питання, що стосуються суддів і прокурорів і слідчих. Зміни також передбачають обмеження мандата головного прокурора Болгарії, голів Верховного касаційного і Верховного суду з семи до п’яти років.

“Коли Народні збори приймуть рішення про проведення виборів у Великі народні збори відповідно до Конституції, в той же день я піду з посади прем’єр-міністра Болгарії”, — заявив Борісов.

Прем’єр-міністр звернувся до нації на фоні масових антиурядових протестів, які тривають у Болгарії вже більше місяця. Перша акція пройшла 9 липня. Приводом для виступів стали обшуки в адміністрації президента країни в рамках розслідування двох не пов’язаних справ про корупцію і розголошення державної таємниці. Поліція заарештувала уповноваженого по боротьбі з корупцією Пламена Узунова і радника президента з питань безпеки Іллю Мілушева.

Акції протесту в Болгарії, 14 серпня 2020 року:

Учасники протестів звинувачують уряд в корупції, а генпрокурора — в перевищенні повноважень і підтримці політичних атак на президента Болгарії Румена Радєва і вимагають їх відставки. Сам лідер республіки відповідальність за обшуки в його адміністрації поклав на Борісова. 11 липня Радев зажадав відставки уряду і генпрокурора, повідомив bTV. Пропозицію прем’єр-міністра щодо змін до Конституції президент розкритикував.

“Довіра до правлячої більшості безповоротно втрачена... Репресії, провокації і спроби ігнорувати невдоволення підтверджують необхідність необхідних відставок”, — заявив Радев, передає Mediapool.