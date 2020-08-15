На 37-й день антиправительственных протестов - премьер Болгарии предложил изменить конституцию

“Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать”, — заявил Борисов.

Он отметил, что необходимость принятия новой Конститиции — “это тема, которая в последние годы является ведущей для многих граждан и общественных организаций”.

“Нынешняя Конституция была принята в другой исторический период, при других политических обстоятельствах, при другом международном статусе нашей страны..., и время показало, что без изменения Основного закона мы не сможем ответить на современные вызовы”, — заявил премьер.

Среди предлагаемых Борисовым изменений — сокращение числа депутатов Национального собрания (парламента) с 240 до 120, а также числа депутатов Великого народного собрания — с 400 до 280. Помимо этого, премьер выступил за упразднение Высшего судебного совета. Вместо него в случае принятия новой Конституции появятся Судебный совет судей и Судебный совет прокуроров, которые будут отдельно рассматривать кадровые вопросы, касающиеся судей и прокуроров и следователей. Изменения также предполагают ограничение мандата главного прокурора Болгарии, председателей Верховного кассационного и Верховного суда с семи до пяти лет.

“Когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое народное собрание в соответствии с Конституцией, в тот же день я уйду с поста премьер-министра Болгарии”, — заявил Борисов.

Премьер-министр обратился к нации на фоне массовых антиправительственных протестов, которые идут в Болгарии уже больше месяца. Первая акция прошла 9 июля. Поводом для выступлений стали обыски в администрации президента страны в рамках расследования двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова и советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева.

Акции протеста в Болгарии, 14 августа 2020 года:

Участники протестов обвиняют правительство в коррупции, а генпрокурора — в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента Болгарии Румена Радева и требуют их отставки. Сам лидер республики ответственность за обыски в его администрации возложил на Борисова. 11 июля Радев потребовал отставки правительства и генпрокурора, сообщил bTV. Предложение премьер-министра по изменениям в Конституцию президент раскритиковал.

“Доверие к правящему большинству безвозвратно потеряно... Репрессии, провокации и попытки игнорировать недовольство подтверждают необходимость требуемых отставок”, — заявил Радев, передает Mediapool.