На 30% менше дітей і на 5% більше шлюбів: підсумки 11 місяців 2022 року

Деталі

За 11 місяців 2022 року зареєстровано на 30% менше дітей в порівнянні з відповідним періодом 2021 року. Це може бути пов'язано з тим, що частина дітей була народжена за кордоном та їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.

Загалом за неповний 2022 рік народилося 195 тисяч маленьких українців. Хлопчиків та дівчат народжується майже порівну: 51,5% хлопчиків та 48,5% дівчат. Гендерний розподіл майже не змінився: 51,5% хлопчиків у 2022 проти 51,52% у 2021.

Але зросла кількість зареєстрованих шлюбів на 5% у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. "Весільний бум" припав на березень та квітень: на початку повномасштабної війни шлюбів укладалося у півтора рази більше, ніж зазвичай. Лідерами за кількістю новостворених родин були прифронтові області. Загалом за 11 місяців 2022 року було укладено майже 210 тисяч шлюбів.

Нагадаємо

На порталі державних послуг "Дія" запускають бета-тест подачі заяви про шлюб.