На 30% меньше детей и на 5% больше браков: итоги 11 месяцев 2022 года

Детали

За 11 месяцев 2022 года зарегистрировано на 30% меньше детей по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Это может быть связано с тем, что часть детей была рождена за границей и их появление еще не было удостоверено в украинских госучреждениях.

Всего за неполный 2022 год родилось 195 тысяч маленьких украинцев. Мальчиков и девочек рождается почти поровну: 51,5% мальчиков и 48,5% девочек. Гендерное распределение почти не изменилось: 51,5% мальчиков в 2022 году против 51,52% в 2021 году.

Но выросло количество зарегистрированных браков на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. "Свадебный бум" пришелся на март и апрель: в начале полномасштабной войны браков заключалось в полтора раза больше обычного. Лидерами по количеству вновь созданных семей были прифронтовые области. Всего за 11 месяцев 2022 года было заключено почти 210 тысяч браков.

Напомним

На портале государственных услуг "Дия" запускают бета-тест подачи заявления о браке.