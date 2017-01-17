Н.Савченко заявила, що контактує з усіма сторонами для коригування списків полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що контактує в письмовому режимі з усіма сторонами в процесі коригування списків полонених. Про це вона заявила під час розмови з журналістами в кулуарах Верховної Ради, передає УНН.
На питання журналістів, чи контактує наразі нардеп зі стороною “ДНР/ЛНР”, вона відповіла, що контактує з усіма сторонами, включаючи РФ та Україну.
“Наразі до мене надходять звернення на пошту від тієї сторони, від росіян, безпосередньо з Росії, від родичів українців, які знаходяться в полоні. Тобто я в письмовому режимі контактую з усіма сторонами”, — зазначила Н.Савченко.
Крім того, нардеп зазначила, що списки наразі коригують самі люди, звертаючись до неї з проханням додати до списків своїх рідних.
“Я взяла списки, які розглядаються в мінському процесі. Ці списки я отримала після зустрічі в Мінську, я їх надрукувала. Звичайно, там є люди, які вважаються загиблими... Ці списки коригують самі люди”, — зазначила Н.Савченко.
Як повідомляв УНН, Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених.